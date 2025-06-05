

Натали Луазо: Если премьер-министру Грузии не нравится Советский союз, почему он копирует его методы?

05.06.2025 22:07





Если премьер-министру Грузии не нравится Советский союз, почему он копирует его методы, производя аресты мирных демонстрантов, закрывая рот независимым СМИ и оппонентам после того, как сфальсифицировал выборы?, - так на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором он сравнил Евросоюз с СССР, ответила депутат Европейского парламента Натали Луазо.



По его словам, «такого в Евросоюзе нет».



«Если премьер-министру Грузии не нравится Советский союз, почему он копирует его методы, производя аресты мирных демонстрантов, закрывая рот независимым СМИ и оппонентам после того, как сфальсифицировал выборы? Такого в Евросоюзе не. И, между прочим, не он ли якобы поддерживал вступление Грузии в Евросоюз, пока не изменил своего мнения и не украл будущее страны?», - пишет Луазо.





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