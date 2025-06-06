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Директором Национального центра по контролю заболеваний назначен Ираклий Пурцеладзе


06.06.2025   10:41


Ираклий Пурцеладзе назначен директором Национального центра по контролю заболеваний и общественному здоровью.

Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.

Согласно сообщению, нового руководителя центра сотрудникам представил министр здравоохранения.

Как отметил Михаил Сарджвеладзе, профессиональный опыт и управленческие навыки Ираклия Пурцеладзе поспособствуют укреплению системы общественного здравоохранения страны.

После представления Михаил Сарджвеладзе, Ираклий Пурцеладзе и заместитель директора центра Паата Имнадзе осмотрели Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здоровью.

«Ираклий Пурцеладзе имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе. С 2011 по 2024 год он занимал различные ведущие управленческие позиции в одной из крупнейших фармацевтических компаний — «Аверси-Фарма».

Он был генеральным директором этой компании. До этого, в 2016–2018 годах, возглавлял страховую компанию «Альфа»», — говорится в информации.


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