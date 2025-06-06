

Директором Национального центра по контролю заболеваний назначен Ираклий Пурцеладзе

06.06.2025 10:41





Ираклий Пурцеладзе назначен директором Национального центра по контролю заболеваний и общественному здоровью.



Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.



Согласно сообщению, нового руководителя центра сотрудникам представил министр здравоохранения.



Как отметил Михаил Сарджвеладзе, профессиональный опыт и управленческие навыки Ираклия Пурцеладзе поспособствуют укреплению системы общественного здравоохранения страны.



После представления Михаил Сарджвеладзе, Ираклий Пурцеладзе и заместитель директора центра Паата Имнадзе осмотрели Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здоровью.



«Ираклий Пурцеладзе имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе. С 2011 по 2024 год он занимал различные ведущие управленческие позиции в одной из крупнейших фармацевтических компаний — «Аверси-Фарма».



Он был генеральным директором этой компании. До этого, в 2016–2018 годах, возглавлял страховую компанию «Альфа»», — говорится в информации.







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