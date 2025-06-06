

Хазарадзе: Бидзина Иванишвили это российская сила, он решил арестовать всех оппозиционных политиков

06.06.2025 11:39





Иванишвили это российская сила и решил арестовать всех оппозиционных политиков. Борьба продолжается. Хочу призвать всех продолжать протест по всем фронтам, — заявил лидер «Лело-Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в Тбилисском городском суде, где должен состояться судебный процесс по делу о его неявке на временную следственную комиссию парламента.



По его словам, его пытаются арестовать уже 4 года, но у них это не получилось, потому что он намерен бороться до конца.



«Мы продолжим эту борьбу. Ни в коем случае не дадим Бидзине Иванишвили шанс посадить меня в тюрьму. Иванишвили — российская сила, и он решил арестовать всех оппозиционных политиков. Борьба продолжается. Хочу призвать всех продолжать протест по всем фронтам. Уже 4 года они пытаются меня арестовать и отправить в тюрьму на 9 лет. Им это не удалось, потому что мы боролись. Мы, доказали в русском суде Мурусидзе и Бидзины, что борьба всегда имеет смысл», — заявил Хазарадзе.





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