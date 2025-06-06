

Более 2000 человек были уволены с государственной службы по политическим мотивам - Алавидзе

06.06.2025 11:44





«Более 2000 человек были уволены с государственной службы по политическим мотивам» — заявляет Николоз Алавидзе, член Консультативного совета Geocase. По его словам, в государственных предприятиях все трудоустроены по политическим признакам.



«Более 2000 человек были уволены с государственной службы по политическим мотивам. Это большая проблема и для экономики. Это проблема не только этих 2000 человек, но и всей экономики — людей, стоящих за ними, банковских обязательств — все это дает нам основания подчеркнуть плачевные признаки, и этот процесс, к сожалению, продолжается», — отметил он.



По словам члена Консультативного совета Geocase, на государственных предприятиях, где люди трудоустроены по политическим мотивам, ограничение компетенции очень низкое.



«Несмотря на то, что государство не испытывало никаких затруднений с освобождением этих людей, в этой части, на государственных предприятиях, все трудоустроены по политическим мотивам. Предел компетентности здесь очень низкий, что приводит к плачевным результатам. Для того, чтобы поддерживать этот непонятный политический курс, который олицетворяет этот пузырь, довольствуется тем, что они ничего не читают, не знакомятся с информацией, вообще не интересуются конституцией, за это они получают деньги, что в общей сложности обходится государству в довольно большую сумму денег», — отметил Николоз Алавидзе.





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