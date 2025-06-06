

Анна Долидзе покинула коалицию «Сильная Грузия»

06.06.2025 12:36





Анна Долидзе покинула коалицию «Сильная Грузия». Как пишет Долидзе, она возвращается к независимой деятельности.



«Друзья, мы приняли решение выйти из коалиции «Сильная Грузия» и вернуться к независимой деятельности. Большое спасибо за доверие всем, кто проголосовал на выборах за партию «Для народа» и одновременно доверял «Сильной Грузии». Нашей главной задачей было не дать возможности Бидзине Иванишвили украсть ваши голоса и навредить европейскому курсу Грузии. Для этого мы отложили в сторону свои амбиции и свои цели. Нашей главной задачей были интересы и любовь к Грузии. В то же время мы создали замечательную традицию коалиционного сотрудничества, которую обязательно внедрим и продолжим и в будущем, с этим так сложно в грузинской политической культуре. Однако сейчас партии «Для народа» время вернуться к собственным целям и задачам. У нас активное сотрудничество с Европейской социал-демократической партией, и это сотрудничество выходит на новый этап, поскольку у нас есть амбиции стать членом-наблюдателем Европейской социал-демократической партии. Думаем, что это сотрудничество является очень важной возможностью, чтобы партия «Для народа» развивалась самостоятельно, продолжая защищать интересы граждан Грузии и существенно поддерживая наш европейский выбор», - пишет Анна Долидзе в Facebook.





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