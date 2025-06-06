

«Грузинская мечта» будет жаловаться в МВД за оскорбления в их адрес

06.06.2025 12:38





По решению фракции «Грузинская мечта», в ответ на «финансируемую извне кампанию языка ненависти» против членов нашей фракции, мы начинаем правовой спор и для дальнейшего реагирования обратимся с жалобой в Министерство внутренних дел Грузии, чтобы в будущем никто не смог распространять в публичном пространстве деструктивное, основанное на крайнем оскорблении, направленное на дискредитацию государственных институтов пропагандирование языка ненависти и распространение террора, - заявил на брифинге депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия.



По его словам, язык ненависти, оркестрированные оскорбления, целенаправленная кампания или поощрение политического насилия не могут быть частью грузинской политики.



«К сожалению, грузинское общество ежедневно наблюдает хорошо организованную кампанию ненависти и террора в отношении государственно - политических должностных лиц со стороны радикальной оппозиции и контролируемых ею экстремистских групп. Еще более тревожным является тот факт, что крайние формы организованного террора поощряются финансируемыми из-за рубежа НПО, иностранными донорами, а в некоторых случаях и непосредственно иностранными правительствами.



… Экстремисты, финансируемые из-за рубежа, не стесняются использовать непристойные слова, угрозы, буллинг и оскорбления членов семьи и близких, что, как мы уже отмечали, стало настолько масштабным и систематическим, что реагирование на террор -не только наше право, но и обязанность.



Обществу известно, что с февраля 2025 года вступил в силу закон, согласно которому словесные оскорбления либо любое иное оскорбительное действие в отношении государственно-политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или публичного служащего во время исполнения служебных обязанностей или в связи с деятельностью считаются административным правонарушением. Соответственно, решением фракции «Грузинская мечта» в ответ на финансируемую извне кампанию языка ненависти против членов нашей фракции мы начинаем правовой спор и обратимся с жалобой в Министерство внутренних дел Грузии для дальнейшего реагирования, чтобы в дальнейшем никто не смог распространять в публичном пространстве деструктивное, основанное на крайнем оскорблении, направленное на дискредитацию государственных институтов пропагандирование языка ненависти и распространение террора», — заявил Кирцхалия.





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