

МВД продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью - Замминистра

06.06.2025 14:26





«Министерство внутренних дел Грузии продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью и применение самых строгих мер, предусмотренных законом, в отношении распространителей наркотических средств», – заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге в МВД.



По словам Александра Дарахвелидзе, МВД продолжает непримиримую борьбу против данного вида преступлений.



«Мы хотим предоставить обществу информацию о полицейских мероприятиях, проведённых в последние дни сотрудниками Министерства внутренних дел. Как уже сообщалось, в результате оперативных и следственных действий, проведённых сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции, были задержаны два иностранных гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере.



В ходе обысков личных вещей и мест проживания задержанных были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе: более 7 литров жидкого «кокаина» и 40 граммов кристаллического «кокаина». Также были изъяты предметы, используемые для фасовки наркотических веществ.



Следствие установило, что обвиняемые обустроили в арендованной квартире лабораторию, где кустарным способом изготавливали наркотические вещества с использованием жидкого кокаина. В специально оборудованной теплице для культивирования наркотических растений было изъято 20 кустов каннабиса в особо крупном размере. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.



Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью и применение самых строгих мер в отношении распространителей наркотиков.



Ещё раз напоминаем обществу, что по решению парламента Грузии наказание за наркопреступления, в частности, за приобретение, хранение и сбыт наркотиков, значительно ужесточено. Также дополнительно введено административное задержание за употребление наркотиков.



В последнее время правоохранительными органами было выявлено 2 370 фактов наркопреступлений. К ответственности привлечены 1 712 человек, из них 157 – за сбыт наркотиков.



В результате масштабных мероприятий, проведённых полицией по различным уголовным делам, были изъяты: 4 500 таблеток «Суботекса» и «Субоксина»; 2,5 кг «Метадона»; 1 кг «Альфа-ПВП»; 2,7 кг «Прегабалина» (известного как «Лирика»); 72 кг «марихуаны»; 150 кг растения «каннабис». МВД продолжит непримиримую борьбу с этим видом преступлений», – заявил Александр Дарахвелидзе.







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