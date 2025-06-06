

В Грузии меняется порядок избрания Генерального прокурора

06.06.2025 15:02





В закон «О прокуратуре» вносятся изменения, согласно которым, меняется порядок избрания Генерального прокурора. Инициирование изменений в парламенте запланировано на следующую неделю, а рассмотрение законопроекта будет проходить в ускоренном порядке.



Согласно изменениям, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий генерального прокурора, либо в случае досрочного прекращения его полномочий, Прокурорский совет незамедлительно начинает процесс выдвижения кандидата на должность генерального прокурора, который должен завершиться в течение одной недели. Каждый член Прокурорского совета будет иметь право выдвинуть одного кандидата. Затем кандидатура будет поставлена на открытое голосование на заседании Прокурорского совета. Кандидат будет считаться поддержанным, если за него проголосует большинство от полного состава совета.



Также уточняется, что если в процессе выдвижения участвует один кандидат и он не набирает необходимого количества голосов, процедура начинается заново. Если участвуют два кандидата и ни один не набрал нужное количество голосов, повторно голосуют за того, кто получил больше голосов. Если и в этом случае кандидат не получает поддержку, процедура начинается заново. Если участвуют более двух кандидатов и ни один не получает достаточного количества голосов, проводится второй тур между двумя, набравшими наибольшее число голосов. Если и во втором туре ни один из кандидатов не получит большинства голосов полного состава совета, процедура начинается заново в течение одной недели. В случае, если два или более кандидатов наберут одинаковое количество необходимых голосов, решающим будет голос председателя Прокурорского совета.



Согласно изменениям, кандидат получивший поддержку будет представлен парламенту Грузии с соответствующим обоснованием. Если представленный кандидат не получит необходимого количества голосов депутатов, Прокурорский совет вновь начнёт процедуру выдвижения кандидата в соответствии с вышеуказанными пунктами.



В настоящее время по действующему закону Прокурорский совет в течение одного месяца после консультаций выбирает кандидата и представляет его парламенту.



Для избрания Генерального прокурора требуется поддержка 76 депутатов парламента.







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