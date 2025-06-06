

Джапаридзе: Мы ожидаем от этой власти всех репрессивных мер, от них ничего не удивительно

06.06.2025 15:12





Мы ожидаем от этой власти всех репрессивных мер, которые могут быть использованы, потому что от этой власти ничего не удивительно. Мы продолжаем бороться за будущее нашей страны, народа, - об этом один из лидеров партии «Лело - Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе заявил журналистам в суде, отвечая на вопрос, ожидает ли задержания по делу о неявке на временную следственную комиссию.



«Главное, что суд уже испортил, это то, что он вычеркнул тех свидетелей, которые обязательно должны были явиться на это судебное заседание, Цулукиани и членов т.н. комиссии, «Грузинской мечты». Остался только, по-моему, курьер, который должен был принести это приглашение. Конечно, это попрание, насмешка над законом, и мы наблюдаем за этим процессом. Я хотел бы еще раз подтвердить, что эта т.н. комиссия является инструментом преследования политических оппонентов, она создана на основе попрания верховенства закона, является полным «фейком» и ее задача - преследование политиков, которые думают иначе, и мы сейчас наблюдаем это преследование.



Мы ожидаем от этой власти всех репрессивных мер, которые могут быть использованы, потому что от этой власти ничего не удивительно. Мы продолжаем бороться за будущее нашей страны, народа. Ясно, что эти репрессии не могут и не остановят нас. Четкий ответ с нашей стороны, что никакие запугивания, репрессии, заточение в тюрьму не могут остановить борьбу грузинского народа за возвращение своей страны, за европейское будущее своей страны. Эти репрессии только усилят сопротивление со стороны грузинского народа», — заявил Бадри Джапаридзе.





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