

«Грузинская мечта» хочет, чтоб протест выражали «в рамках вежливости»

06.06.2025 15:43





В публичном пространстве оскорбление людей не должно быть правилом, и на все должен быть дан ответ - пусть выражают протест в рамках вежливости! — заявил журналистам председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили.



По его словам, «кампания ненависти, которая финансирована из-за рубежа, приобрела масштабный характер, и поэтому правящая партия обращается к МВД с жалобой, осуществить надлежащее реагирование на подобные случаи».



«Это язык ненависти, неаргументированные, клеветнические и прямые оскорбительные подходы, которые финансированы в Грузии из-за рубежа. На все это должен быть дан ответ. Оскорбление людей в публичном пространстве не должно быть правилом или узаконенной данностью, соответственно, на это необходимо реагирование. Грузинский язык богат и дает полную возможность людям выразить свой протест вежливо. Поэтому те люди, которые хотят выразить свой протест, должны вести себя в рамках воспитанности», - заявил Матикашвили.



Для справки, депутат Ираклий Кирцхалия заявил, что в ответ на «финансируемую извне кампанию языка ненависти» против членов фракции «Грузинская мечта», начинают правовой спор и для дальнейшего реагирования обратятся с жалобой в Министерство внутренних дел Грузии. По его словам, жалоба, которая поступит сегодня в МВД, касается «размещенных в социальных сетях грязнейших выражений и оскорблений в адрес политических должностных лиц».





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