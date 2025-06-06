

Водителей в Грузии будут штрафовать за отказ пройти проверку на наркотики

06.06.2025 15:43





Поправки в Кодекс административных правонарушений вступили в силу с 1 июня 2025 года. Сообщается, что полицейские смогут настаивать на проведении теста в случае, если есть факт или информация, указывающие, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.



Согласно поправкам, уклонение от проверки для водителей будет караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари или административным арестом на срок до 60 дней. Полицейский предложит гражданину проехать с ним в экспертно-криминалистический центр для сдачи теста. Водитель вправе отказаться, но в таком случае он будет обязан в течение четырех часов пройти проверку или в Экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. Если результат окажется положительным, гражданин имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию. Список лабораторий, в которых будет возможно проверить данные, установит Минздрав Грузии.



Напомню, что в Грузии употребление наркотиков является административным правонарушением. Исключение – употребление марихуаны, но только не в общественных местах и не в присутствии несовершеннолетних. При этом, запрещена любая продажа, перевозка и хранение любых наркотических средств.





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