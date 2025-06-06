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Россия будет работать в Грузии над «продвижением русского языка» – дипломат
06.06.2025 15:48
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии продолжит работать над «продвижением русского языка». Об этом заявил новый глава диппредставительства Дмитрий Олисов.
«Продвижение русского языка относится к приоритетным направлениям российской гуманитарной политики за рубежом. И наша основная задача – способствовать повышению конкурентоспособности русского языка, гарантировать всеобщий свободный доступ к достижениям российской культуры и науки, обеспечивать возможности для изучения языка, получения образования на русском языке. Хотел ты заверить, что Секция интересов, весь ее коллектив продолжит работать в этом важном направлении», – сказал Олисов на вечере, приуроченном ко Дню русского языка, прошедшем в Секции интересов.
Дипломат также отметил, что на русском языке было написано много произведений известных грузинский писателей, которые «не только творили, но и мыслили на русском языке», передает ТАСС.
Олисов назвал русский язык «языком дружбы, сотрудничества и единства, основы сохранения культурной идентичности российской диаспоры за рубежом и средством межнационального общения».
День русского языка отмечается каждый год 6 июня в день рождения Александра Пушкина.
Олисов приступил к обязанностям главы Секции интересов РФ на текущей неделе. Он сменил на этом посту Дмитрия Трофимова.
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