

Россия будет работать в Грузии над «продвижением русского языка» – дипломат

06.06.2025 15:48





Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии продолжит работать над «продвижением русского языка». Об этом заявил новый глава диппредставительства Дмитрий Олисов.



«Продвижение русского языка относится к приоритетным направлениям российской гуманитарной политики за рубежом. И наша основная задача – способствовать повышению конкурентоспособности русского языка, гарантировать всеобщий свободный доступ к достижениям российской культуры и науки, обеспечивать возможности для изучения языка, получения образования на русском языке. Хотел ты заверить, что Секция интересов, весь ее коллектив продолжит работать в этом важном направлении», – сказал Олисов на вечере, приуроченном ко Дню русского языка, прошедшем в Секции интересов.



Дипломат также отметил, что на русском языке было написано много произведений известных грузинский писателей, которые «не только творили, но и мыслили на русском языке», передает ТАСС.



Олисов назвал русский язык «языком дружбы, сотрудничества и единства, основы сохранения культурной идентичности российской диаспоры за рубежом и средством межнационального общения».



День русского языка отмечается каждый год 6 июня в день рождения Александра Пушкина.



Олисов приступил к обязанностям главы Секции интересов РФ на текущей неделе. Он сменил на этом посту Дмитрия Трофимова.





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