

В Грузии увидели в отставке посла США возможность перезагрузки отношений с Вашингтоном

06.06.2025 15:59





Отставка посла США в Грузии Робин Данниган позволяет начать с чистого листа отношения Тбилиси и Вашингтона. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу «Имеди».



«У США сегодня есть возможность назначить нового представителя в Грузии, а значит, есть возможность начать отношения с новой страницы», — сказала она, добавив, что о причинах решениях Данниган знает только то, что сказала сама посол.



Бочоришвили напомнила, что за последние годы грузино-американские отношения пережили «драматическое ухудшение», ответственность за что, по ее мнению, несет не Тбилиси, а «разные акторы» с американской стороны.



«Это не наша вина, и это положение дел сложилось не из-за нас», — заявила глава МИД Грузии.



«В разное время эту роль играли разные акторы – был USAID, были финансируемые им организации, и посольство свою роль сыграло… Я не хочу сейчас критиковать посольство США, но оно сыграло свою роль. Мы видели, как они были включены хотя бы даже в предвыборный период»», — сказала Бочоришвили, повторив обвинения «Грузинской мечты» во вмешательстве посольств стран Запада в кампанию перед парламентскими выборами осенью 2024 года и поддержке оппозиции.



5 июня Робин Данниган объявила, что покидает дипломатическую службу и отбудет из Грузии уже в июле. Она уверяет, что решение «полностью личное» и не связано с позицией американских властей.

Послом в Грузию Данниган назначила администрация Джо Байдена. Она проработала главой американской дипмиссии в Тбилиси менее двух лет.



За это время отношения между США и Грузией достигли низшей точки. Обострение началось весной 2024 года на фоне принятия в Грузии закона об иноагентах. В ноябре, после заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС, Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с Грузией. Поэтапно Вашингтон ввел санкции против десятков грузинских чиновников и членов правительства — за нарушения прав человека и подрыв демократии в интересах России.



В правящей «Грузинской мечте» неоднократно высказывали надежду на улучшение отношений с Вашингтоном при новой администрации Дональда Трампа. Амерканская сторона попыталась наладить контакт через посольство, но она не увенчалась успехом.



Данниган запросила встречу с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать послание от администрации Трампа о желании наладить диалог. Миллиардер-основатель «Грузинской мечты», находящийся под серьезными финансовыми санкциями США, отказался от встречи. Человек, которого критики называют «закулисным правителем» страны, объяснил отказ «личным шантажом». Он сказал, что обсуждение государственных дел на фоне давления, оказываемого на него Западом, было бы неэтичным и создало бы «комплекс», будто он действует из личной выгоды.



До инаугурации Трампа Данниган активно отстаивала позицию Белого дома — критиковала закон об иноагентах, разоблачала риторику правящей партии о «партии глобальной войны», говорила об антизападной дезинформации и предупреждала о рисках сближения Грузии с Китаем.



С начала 2025 года, уже при новой администрации, посол перестала давать комментарии грузинским СМИ. Однако контакты с представителями власти частично возобновились: в марте Данниган провела встречу с Бочоришвили.





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