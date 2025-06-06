

Евродепутат заявил о панике «Грузинской мечты» из-за санкций

06.06.2025 16:31





Депутат Европарламента от Испании Начо Санчес Амор заявил, что западные санкции вызвали серьезную обеспокоенность у лидеров правящей партии Грузии. По его словам, представители «Грузинской мечты» пытаются найти способы, как выйти из санкционных списков.



«Единственное, на что они отреагировали, — это вот что: люди звонят и спрашивают — «Что случилось с моим имуществом? С домом в Испании? С ребенком, который учится в Бельгии?» И эти [подсанкционные] лица теперь сами звонят в ЕС, обращаются к НПО, пытаются узнать, как можно выйти из [санкционного] списка», — заявил Санчес во время заседания Парламентской ассамблеи «Евронест».



Эти слова прямо противоречат публичной риторике «Грузинской мечты». В правящей партии западные санкции называли «наградой» за защиту суверенитета и национальных интересов. Члены правительства утверждают, что ограничения — это не реакция на откат от демократии, а форма давления за отказ Тбилиси «открыть второй фронт» против России.



Генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе резко отреагировал на заявление Санчеса, назвав его «абсурдом» и «полной чушью»: «Я еще раз повторяю, что когда речь идет о нашей родине, об интересах страны, о защите интересов страны, то никакие санкции здесь не подействуют».



Недавно Начо Санчес вместе с делегацией Европарламента посещал Грузию, где провел встречи с представителями гражданского общества и оппозиционных СМИ. По итогам визита он заявил о «серьезной угрозе правам человека» в стране на фоне репрессивного законодательства. Санчес также призвал Брюссель ввести санкции против представителей власти.



На данный момент персональные санкции против действующих или бывших чиновников Грузии ввели девять стран: США, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Украина и Германия. Ограничения включают визовые запреты, заморозку активов и другие финансово-экономические меры.



Основаниями для санкций в разные годы становились: насильственное подавление митингов, подрыв демократических институтов, препятствование евроинтеграции, коррупция, продвижение интересов России, фальсификация выборов и давление на гражданское общество.



Источник: Новости - Грузия

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