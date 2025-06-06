

Грузинская делегация приняла участие в Межпарламентской конференции в рамках ОБСЕ

06.06.2025 17:35





Председатель комитета по внешним связям, глава делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции, член делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Леван Махашвили приняли участие в Межпарламентской конференции по борьбе с организованной преступностью в регионе ОБСЕ, которая прошла в парламенте Италии.



В двухдневной конференции приняли участие около 80 парламентариев из государств-членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Обсуждались вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью.



В рамках конференции члены грузинской делегации рассказали об опыте Грузии в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.



«На двухдневной конференции, прошедшей в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, у нас состоялись очень интересные дискуссии по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом и распространением радикализма среди молодежи, где мы получили информацию об опыте стран-участниц, а также поделились опытом Грузии в борьбе с терроризмом и организованной преступностью», — заявил Николоз Самхарадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





