

Ираклий Кобахидзе поздравил мусульманскую общину с праздником Курбан-байрам

06.06.2025 19:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил мусульманскую общину с праздником Курбан-байрам.



Глава правительства вместе с председателем Государственного агентства по делам религий посетили по случаю праздника тбилисскую мечеть.



Премьер-министр рассказал о значительном вкладе мусульманской общины в развитие страны и отметил, что государство продолжит оказывать им поддержку и в дальнейшем.



«Наша страна гордится как своим национальным, так и религиозным многообразием. Мы очень гордимся отношениями и дружбой, которые сложились между нами. Мы очень бережно относимся к этому и будем бережно относиться в будущем. Правительство Грузии максимально заботится об интересах мусульманской общины, и это будет продолжаться в будущем. Вы вносите большой вклад в прогресс и развитие нашей страны, и я хотел бы выразить вам за это большую благодарность», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Собравшихся в мечети мусульман поздравили с праздником Курбан-байрам председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе, муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе, муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов и шейх мусульман Грузии Фаиг Набиев. В молебне, посвященном Курбан-байраму приняли участие представители дипломатического корпуса.





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