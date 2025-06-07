Папуашвили: Послы должны быть представителями своей страны, а не менторами принимающей страны

07.06.2025 11:37





Поскольку, в конце концов, мир вновь становится самой желанной целью региональной и мировой политики, наши зарубежные партнеры должны вновь сделать дипломатию важнейшим средством взаимопонимания, построения мира и сотрудничества, — об этом пишет в социальных сетях спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его мнению, в последнее время дипломатия используется для достижения противоположного ее истинному предназначению — для разжигания проблем вместо их решения.



,«В этот беспокойный период истории возвращение дипломатии на ее законное место принесет большую пользу как Грузии, так и нашим зарубежным партнерам», — пишет Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





