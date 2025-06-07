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Павленишвили: Выборы в самоуправление являются спасательным кругом для Иванишвили
07.06.2025 14:49
Выборы в самоуправление являются спасательным кругом для Иванишвили для того, чтобы хоть как-то получить легитимацию внутри страны и за ее пределами, поэтому тот, кто станет исполнителем статуса спасательного круга, не может восприниматься как реальная оппозиционная сила. Он станет системной оппозицией и будет поглощен системой Иванишвили, - указанное заявление сделал член «Единства – Национального движения» Ираклий Павленишвили.
По его оценке, тот, кто примет участие в указанных выборах будет капитулянтом от оппозиции.
«Что касается участия в выборах, когда в стране установлена диктатура, есть правила игры, которые являются неконституционными, согласиться на них значит капитуляривать и признать диктаторские законы и систему Иванишвили.
Когда в стране попраны конституционные принципы, когда главной проблемой системы является то, что она не является легитимной ни внутри страны, ни за ее пределами, для нее участие оппозиции в т. н. выборах, фактически, является единственным спасательным кругом. Поэтому, в действительности, это капитуляция наоборот, тот, кто примет в них участие будет капитулянтом от оппозиции. Когда мы говорим о любом избирательном процессе, где нет никакого доверия к системе, которая день ото дня становится все более репрессивной, где в отношении неправительственных организаций приняты такие меры, что они не смогут наблюдать за выборами, учитывая все это, ждать, что они повысят доверие к избирательному процессу после того, как ими были сфальсифицированы выборы, и ты не вошел в парламент, разумеется, неадекватно. Тем более, когда говоришь об этом и хорошо знаешь позицию членов семей политзаключенных, общества, собирающегося на Руставели, а также позицию двух больших партий, которые даже по результатам выборов, сфальсифицированных Иванишвили, получили больше всех голосов. Поэтому, я считаю, что господин Хазарадзе не искренен, когда говорит все это,» – заявил Павленишвили.
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