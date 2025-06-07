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Манджгаладзе: Режим никуда не денется, если мы примем его правила игры


07.06.2025   15:04


Режим никуда не денется, если мы примем его правила игры, когда выборы проходят по их правилам, участие означает послушание, а не сопротивление, — заявил представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

По его словам, вовлекаясь в игру врага, означает согласиться с исходом, который предопределен.

«Режим ежедневно ворует наше будущее, и если мы не будем действовать сегодня, завтра будет поздно. Победа возможна, но не через распри и по правилам врага, а единством и по нашим правилам», — сказал Паата Манджгаладзе.


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