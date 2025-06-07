В НАТО обеспокоены закрытием в Грузии информационного центра о НАТО и ЕС

07.06.2025 17:05





Мы обеспокоены решением правительства Грузии о закрытии информационного центра о НАТО и Евросоюзе. Это будет значительная потеря, - указанное заявление, отвечая на вопрос о том, как альянс оценивает решение о закрытии информационного центра о НАТО и Евросоюзе в Грузии, заданный редактором «Евроскоп» Тамар Нуцубидзе, сделал официальный представитель НАТО.



В альянсе заявили, что центр играл ключевую роль в усилении узнаваемости НАТО среди общества, а также информировании о двухстороннем плодотворном сотрудничестве с Грузией.



«Мы обеспокоены решением правительства Грузии о закрытии информационного центра о НАТО и Евросоюзе. Это будет значительная потеря, особенно в то время, когда грузинскому народу необходимо больше фактической информации об альянсе и евроатлантических устремлениях Грузии. После 2005 года, когда указанный центр был создан, учитывая сети региональных и местных офисов, играл ключевую роль в усилении узнаваемости НАТО среди общества, а также информировании о двухстороннем плодотворном сотрудничестве с Грузией. Центр – ценный партнер для секции народной дипломатии альянса, а также для союзнического офиса НАТО в Грузии для осуществления инициатив народной дипломатии в масштабах регионов страны. Грузинский народ четко заявил, что хочет иметь демократическое, процветающее будущее в европейской и евроатлантической семье. Эта стратегическая цель также прописана в Конституции Грузии", - говорится в заявлении.





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