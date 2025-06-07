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Конгрессмен Джо Уилсон: Америка поддерживает грузинский народ и законного президента Саломе Зурабишвили


07.06.2025   17:09


Конгрессмен США Джо Уилсон, сопредседатель Хельсинкской комиссии критикует грузинского премьера за «осуждение президента Трампа ложными обвинениями».

«Тбилисское издание Civil News сообщает, что коррумпированная антиамериканская партия «Грузинская мечта» выступила с заявлением против демократии. Цитата: «Каждый политик, делающий антигрузинские заявления, является членом сети Deep state, и Джо Уилсон — один из самых таких примеров».

Премьер-министр «Грузинской мечты» обвинил президента в Трампа в ложных обвинениях.

Америка поддерживает грузинский народ и законного президента Саломе Зурабишвили и поддерживает честные выборы.

Американцы поддержали MEGOBARI Act 349 голосами против 42. 90% Конгресса поддержали грузинский народ. Это дает грузинскому народу возможность отказаться от диктатора Иванишвили», — сказал Уилсон


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