Конгрессмен Джо Уилсон: Америка поддерживает грузинский народ и законного президента Саломе Зурабишвили

07.06.2025 17:09





Конгрессмен США Джо Уилсон, сопредседатель Хельсинкской комиссии критикует грузинского премьера за «осуждение президента Трампа ложными обвинениями».



«Тбилисское издание Civil News сообщает, что коррумпированная антиамериканская партия «Грузинская мечта» выступила с заявлением против демократии. Цитата: «Каждый политик, делающий антигрузинские заявления, является членом сети Deep state, и Джо Уилсон — один из самых таких примеров».



Премьер-министр «Грузинской мечты» обвинил президента в Трампа в ложных обвинениях.



Америка поддерживает грузинский народ и законного президента Саломе Зурабишвили и поддерживает честные выборы.



Американцы поддержали MEGOBARI Act 349 голосами против 42. 90% Конгресса поддержали грузинский народ. Это дает грузинскому народу возможность отказаться от диктатора Иванишвили», — сказал Уилсон





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