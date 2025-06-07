Черголеишвили: Хазарадзе пока не определился с участием в выборах в органы местного самоуправления

07.06.2025 20:16





Я думаю, Мамука Хазарадзе пока не определился, примет ли участие в выборах в органы местного самоуправления. Он примет решение, исходя из калькуляции, — сказала Тамар Черголеишвили, один из лидеров партии Федералистов.



По ее словам, Мамука Хазарадзе передумает участвовать в выборах, если посчитает, что это нанесет больше вреда, чем пользы, но она не знает, какой вред заставит его передумать делать этот шаг.



«Фарс не может превратиться ни в какой национальный референдум. То, что Иванишвили намерен провести под своим контролем 4 октября, будет не чем иным, как фарсом. Мы, «федералисты» намерены провести кампанию по поводу этого фарса. Люди должны знать, что нужно требовать новые выборы, на которых мы сменим правительство, проведем национальные реформы и проведем выборы в органы самоуправления, которые на самом деле будут служить судьбе народа, а не партии», — заявила Тамар Черголеишвили.







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