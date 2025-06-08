Правительство упраздняет Дипломатический учебно-исследовательский институт МИД Грузии

08.06.2025 11:44





Правительство Иванишвили упраздняет Дипломатический учебно-исследовательский институт Министерства иностранных дел имени Левана Микеладзе.



Согласно указу, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, Дипломатический учебно-исследовательский институт будет упразднен с 1 июля, а Министерство будет назначено его правопреемником.



"1. Назначить правопреемником ликвидированного института МИД Грузии.



2. Вся документация, оставшаяся в результате ликвидации института, передается Министерству на основании акта приема-передачи.



3. Государственное имущество, оставшееся в результате ликвидации института, и ассигнования, определенные государственным бюджетом, передаются Министерству в порядке, установленном законом", - говорится во второй статье указа.



Постановление предписывает министерству «организовать ликвидацию института» и сразу после его опубликования создать ликвидационную комиссию, которая до 1 июля примет необходимые меры.



С 1 июля текущего года также будет упразднен Информационный центр НАТО и ЕС, который войдет в состав министерства.



Издание Tabula обратилась в МИД с вопросом о распространенной информации о ликвидации Информационного центра НАТО и ЕС.



В пресс-службе ведомства сообщили, что информационный центр «входит в состав МИД в результате реорганизации».



Как отмечается в заявлении Информационного центра НАТО и ЕС, центр стал «составляющей и неотъемлемой частью» МИД Иванишвили.



За несколько часов до объявления представитель центра Темо Сукашвили поделился в социальных сетях информацией о ликвидации Информационного центра НАТО и ЕС, прикрепив скриншот полученного им документа, в котором говорилось, что его предупредили о ликвидации центра и его отставке за месяц.





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