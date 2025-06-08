Грузия строго собюдает международные санкции - Служба доходов

08.06.2025 15:47





Служба доходов Грузии выступила с заявлением, согласно которому, с момента введения международных санкций Грузия полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе.



«В связи с высоким общественным интересом мы хотели бы предоставить общественности информацию в связи с телевизионным репортажем телекомпании Формула от 7 июня текущего года на тему выполнения международных санкций, который представляет собой ​​очередную дезинформацию и клевету. Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что указанная телекомпания обратилась в письменной форме в Службу доходов 4 июня текущего года с целью получения официального разъяснения относительно процедур применения международных санкций. Следует отметить, что, несмотря на предоставление подробной разъяснительной информации и просьбу ведомства не менять содержание разъяснения, в эфир был передан лишь небольшой фрагмент ответа, а не полная версия.



На сегодняшний день в Таможенной администрации действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска. Этот процесс круглосуточно, семь дней в неделю осуществляется высококвалифицированными специалистами, которые неоднократно проходили обучение в странах, вводящих санкции. Служба доходов Министерства финансов в рамках таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза, а также других стран-партнеров относительно перемещения санкционных товаров на территории Грузии, и постоянно информирует их об исполнении санкций», — говорится в заявлении ведомства.







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