Израиль задержал судно с Гретой Тунберг и евродепутатом Римой Хасан, шедшее в сектор Газа

09.06.2025 10:13





Вооруженные силы Израиля задержали судно Madleen, шедшее под британским флагом, и 12 человек, находившихся на его борту. Задержание произошло, когда судно попыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа, - указанную информацию распространяет The Guardian.



По сводкам агентства, среди задержанных шведская защитница окружающей среды и активистка Грета Турнберг и французский депутат Европейского парламента Рима Хасан.



По распространенной информации, судно, управляемое пропалестинской «Коалицией флотилии свободы» (FFC), планировала доставить в сектор символическую помощь и повысить международное сознание о гуманитарном кризисе, сложившемся в Газе.



По заявлению FFC, судно «задержано незаконно, его безоружный гражданский экипаж похищен, а жизненно необходимый груз, включая детское питание, продукты и медикаменты, конфискован».



МИД Израиля подтвердил, что Madleen находится под контролем Израиля и добавил, что все его пассажиры, предположительно, будут возвращены на родину. Ведомство назвало судно «яхтой селфи» и заявило, что все пассажиры находятся в безопасности, а помощь, находившаяся на борту, будет отправлена в Газу по реальным гуманитарным каналам.





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