Председатель главной оппозиционной партии ЕНД заявила о похищении ее мужа

09.06.2025 11:42





На моего мужа напали 5 человек в масках, посадили в машину, завязали глаза и увезли в неизвестном направлении, - об этом на брифинге заявила председатель партии «Единство - Национальное движение» Тина Бокучава.



По ее словам, это похищение не имеет отношения к инциденту, связанному с Утой Иванишвили, и является попыткой запугать ее.



«Там, где мы живем с тремя маленькими детьми, ночью на Котэ [Иоселиани] напали 5 человек в масках. Эти 5 человек в масках напали на него, но не смогли нанести ему серьезных физических травм. В результате этого физического противостояния моего мужа посадили в машину, завязали ему глаза, связали и увезли в неизвестном направлении. Точное место ее похищения мы определить не можем, так как у него были завязаны глаза, но, исходя из траектории, мы предполагаем, что они находилась в так называемом здании «Модуль» (Там находится Служба госбезопасности Грузии - ред.). После того, как его доставили на место, похитители оказывали на него давление в течение 8 часов, рассказали его ежедневный маршрут передвижения, включая местонахождение школы нашего старшего, 10-летнего сына, и детского сада наших 2,5-летних близнецов. Все это время ему угрожали безопасностью детей. Я всю ночь пыталась связаться с супругом, но ему не дали доступа к телефону.





Личная жизнь каждого человека — это личное, но мы все прекрасно понимаем, что заявление, сделанное об Уте Иванишвили 7 лет назад, за что Котэ извинился три дня спустя, не является настоящей причиной вчерашнего похищения Котэ, и это оправдание, настоящая причина - мои запугивания и молчание. Теперь я хочу сказать во услышание Бидзины Иванишвили, всех членов его семьи, похитителей и заказчиков похищения Котэ, включая Гелу Геладзе (глава МВД - ред.) - я не боюсь, я не буду молчать и буду бороться за демонтаж вашего жестокого, коварного режима.



Режим посчитал, что не сможет поймать меня, и поэтому решил оказать на меня давление через мою семью, но я не боюсь и всегда буду говорить правду.



Я также скажу здесь - Очередная ложь и лукавство о местных выборах, якобы попытка сотрясти Иванишвили. Это обман самого себя и народа. И здесь нужно сказать правду. Участие в спецоперации, называемой выборами, может быть только результатом сделки с Иванишвили. Я очень надеюсь, что уважаемые мной люди не примут участия в этой сделке! Большое спасибо всем за проявленную поддержку. Я очень ценю слова каждого из вас. Свободу политзаключенным! Победа будет за нами», — заявила Тина Бокучава.



Вчера Котэ Иоселиани опубликовал видео, в котором он в очередной раз извиняется перед сыном Бидзины Иванишвили Утой Иванишвили за заявление, сделанное несколько лет назад.





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