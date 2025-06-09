Партия «Гахария - За Грузию» готовится к выборам в местные органы самоуправления - Лилуашвили

09.06.2025 13:15





«Наша позиция была, есть и останется неизменной. На неё не может повлиять никто — ни внутри страны, ни за её пределами. Если вы спрашиваете, какова наша позиция — мы готовимся к этим выборам», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



По его словам, следующий этап — это согласование по нейтральным и аполитичным кандидатам, и партия готова обсуждать этот вопрос.



«Много говорилось об «единстве» и прочем — пусть «Единое национальное движение» и лично госпожа Цитлидзе уяснят одну вещь: партия «За Грузию» не могла бы быть против того, чего не существует в природе и никогда не будет — единства с «Национальным движением». Такого не было ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Поэтому мы никак не могли сорвать то, чего не существует. Мы заявили свою позицию, и она не изменилась. Шли разговоры о каких-то дискуссиях — мы уже прошли эти дискуссии. Пусть дискутируют сколько хотят насчёт того, будут они участвовать [в выборах] или нет. Для нас следующий этап — это вопрос согласования по нейтральным и аполитичным кандидатам. Как только этот вопрос появится в повестке дня их обсуждений — мы готовы к разговору», — заявил Бека Лилуашвили.







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