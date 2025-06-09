Саакашвили: Мы все вместе должны сказать: Я не боюсь и не буду молчать!

09.06.2025 13:58





«Только объединением, силой, только наступлением мы все вместе должны сказать: »Я не боюсь и не буду молчать! Я не боюсь и не буду молчать! Браво, Тина Бокучава! Браво, »Единое национальное движение»! Да здравствует непокорённая, несмолкающая, неустрашимая и не запуганная Грузия!», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время дистанционного подключения к судебному процессу.



Кроме того, по словам Саакашвили, «все, кто пойдут на выборы, играют прямо на руку России».



«Хочу сказать всем, кто заигрывает с идеей сотрудничества с режимом, идеей его легитимации: разве вам не хватило того, что произошло на предыдущих президентских выборах, на предыдущих парламентских, на парламентских выборах, прошедших в прошлом году? В который раз вы пытаетесь войти в одну и ту же реку? Этот режим никогда не проведёт свободные выборы, с ним нужно разговаривать только через нашу организованность, единство, стойкость — так, как это сегодня сделала Тика. Все, кто в этих условиях идут на выборы — просто играют на руку России и олигархической диктатуре. Их дни сочтены, но мы не должны допустить их продления через выборы и коллаборацию», — заявил Михаил Саакашвили.







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