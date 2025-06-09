Саакашвили: То, что вчера устроили супругу Тины Бокучава и ее семье, это уже не Россия

09.06.2025 15:05





Это попытка запугать со стороны одноклеточных, не обладающих интеллектом невежд. Мы с этим никогда не смиримся, - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление председателя «Единства – Национального движения» Тины Бокучава о том, что её супруга, Котэ Иоселиани, напали и похитили 5 человек в масках.



Как заявил на сегодняшнем процессе Михаил Саакашвили, это действия крайне гнилого режима.



«Хочу поприветствовать достойную уважения и очень сильную Тину Бокучава. То, что вчера устроили супругу Тины Бокучава и ее семье, это уже не Россия. Мы говорим о том, что не хотим Россию в Грузии. Это уже не Россия, это Чечня Кадыров. Так людей похищает Кадыров. Кадыров вынуждает записывать видео, с такими бандитами в Грузии мы находимся в системе Кадырова, люди. Всему есть предел. Я не боюсь, я не буду молчать!» – заявил Саакашвили.



По оценке экс-президента, в Грузии больше нет ни суда, ни справедливости.



«Этот т. н. суд и рядом не стоит и не имеет ничего общего с юридическим процессом какого-либо типа, однако я использую эту возможность, чтобы обратиться к вам, пусть в плохом качестве, при том, что мой голос глушат. Режим очень боится меня. Мое предыдущее выступление, практически, полностью было заглушено. Дело 7 ноября в действительности является делом установления олигархической диктатуры. В действительности, это попытка окончательного установления классической разбойничьей диктатуры. Хочу поприветствовать всех политзаключенных, в том числе Нику Мелия, Зураба Джапаридзе. Всех тех, кто несправедливо сидит в тюрьме. Молодежь, их родителей, которые круто сражаются. Хочу сказать, чтобы они оставались сильными, очень скоро они будут свободны», - заявил Саакашвили.



Также, по его словам, «ни один завоеватель так не грабил Грузию, как грабит ее нынешняя власть.



«Я, что был дураком, когда ни вывез из Грузии ни гроша? Богатые люди – особо опасны во власти. Все, о чем я вас предупреждал и говорил, сбылось ведь?! Почему я вернулся сюда в 2021 году. Что у меня в жизни не было должности, дохода, дома? Я вернулся потому, что мы теряли Грузию. Вернулся, так как я предвидел все это. Все, что происходит сейчас, об этом я предупреждал вас в 2012 году. Мы приобрели этот опыт, а сейчас их вовремя нужно убрать. В противном случае, страны у нас не будет»,- заявил Саакашвили.



Напомним, что вчера Котэ Иоселиани распространил видеозапись, в которой просит прощения у сына Бидзины Иванишвили – Уты, за заявление, сделанное им несколько лет назад.





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