Папуашвили: Экстремизм имеет одно и то же лицо в Лос-Анджелесе, Берлине, Париже и Тбилиси

09.06.2025 15:16





«У насилия и экстремизма одно лицо — в Лос-Анджелесе, Берлине, Париже и Тбилиси. Маска одинаково скрывает лицо преступников, «коктейль Молотова» одинаково сжигает полицейских, а фейерверк одинаково наносит вред людям и зданиям», — написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook.



По его словам, «борьба с насилием и экстремизмом, отстранение от него — не только европейская ценность, но и признак цивилизованности».



«Государство существует для того, чтобы защищать граждан, людей, их права, имущество и достоинство от агрессоров. Когда борешься против полиции, предотвращающей насилие, или суда — тем самым становишься на сторону насилия. Отстранение от насилия — это минимум, на который должно быть способно цивилизованное общество. Однако вместо этого мы видим, что Брюссель и представители некоторых европейских правительств поддерживают, поощряют и финансируют экстремизм в Грузии. Правда раскрывается лишь тогда, когда защитникам экстремизма приходится реагировать на насилие в собственных странах», — пишет Шалва Папуашвили.





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