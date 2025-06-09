Цулукиани призвала послов ЕС присутствовать на заседаниях временной комиссии, «чтобы узнать, кем был Саакашвили»

09.06.2025 15:30





Тея Цулукиани, глава временной парламентской комиссии по оценке правления «Нацдвижения», указала на много свободного времени посла Германии Петера Фишера, который, по ее словам, не пропускает ни одного судебного процесса представителя оппозиции.



По словам подсанкционного депутата Цулукиани, поскольку «у него много свободного времени, хочу предложить ему поприсутствовать на заседании следственной комиссии парламента», чтобы услышать, кем был третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Депутат отметила, что для посла Германии двери комиссии открыты, и у него будет возможность вместе с переводчиком поприсутствовать на любом заседании комиссии.



Тея Цулукиани также заявила, что «некоторые послы не переживают за Грузию и не представляют свои страны, а стали в политическими активистами».



«Приходите и послушайте, что сегодня об операции в Кинцвиси рассказывает Николоз Гогуадзе: как избивали, как прыгали на живых людях, как перебили позвоночник, как пытали и заставляли смотреть на то, как пытают других, после чего всем пришлось дать признательные показания.



Мы умышленно не конкретизируем фамилии и суть пыток, поскольку, в отличие от Саакашвили, соблюдаем право на неприкосновенность личного достоинства и личной жизни.



Господа послы! У нас есть места; садитесь, слушайте, а уже потом делайте информативные оценки того, кем был Михаил Саакашвили», — заявила Цулукиани.



Добавим, некоторые представители стран ЕС присутствуют на судебных процессах представителей «радикальной», как говорят в «Мечте», оппозиции, а также на слушаниях по делу журналистки Мзии Амаглобели, основательницы СМИ Batumelebi/Netgazeti.





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