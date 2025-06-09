В Грузии упразднено Управление по развитию инклюзивного образования при Министерстве образования

09.06.2025 15:51





В Грузии было упразднено Управление по развитию инклюзивного образования при Министерстве образования. Это стало известно поздно вечером и называется как часть так называемой «реорганизации».



Специалист по инклюзии и раннему образованию Цира Баркаиа:



"Поздно вечером вчера мы официально узнали, что в Минобразования упразднено Управление по развитию инклюзивного образования. Это часть так называемой »реорганизации» — но на деле это механизм концентрации власти, устранения ответственности и изгнания профессионалов из системы.



Очевидно, что упразднение управления не свидетельствует об успехе системы. Инклюзия не усилилась настолько, чтобы больше не нуждаться в специальной структуре. Напротив — это означает, что инклюзия больше не является приоритетом и даже не считается минимальным обязательством.



Те, кто когда-либо работал в этой сфере, знают: это был один из немногих рычагов, который позволял работать, ориентируясь на профессию, людей и результат — несмотря на сопротивление.



А теперь упразднена структура, которая защищала тех детей и учителей, которых чаще всего не слышат.



Когда я встала на этот путь в 2007 году, я не могла представить, что в 2025-м нам снова придётся с самого начала объяснять, почему стране нужна институциональная поддержка инклюзивного образования.



Это решение не касается одной только Службы — оно упраздняет видение, ценности и заботу о будущем. Этот шаг — еще одна трещина. Трещина, которая разрушает страну".



Партия «Гахария — за Грузию» заявляет, что реорганизации, проходящие в различных государственных структурах, направлены на показательное наказание тех сотрудников, которые открыто выражают свою позицию и приверженность евроинтеграции Грузии.



По утверждению партии, реорганизация в Минобразования, науки и молодежи привела к упразднению Управления инклюзивного образования и Управления дошкольного образования. Это решение рассматривается как инструмент для увольнения государственных служащих, которые участвовали в составлении или подписании петиции, выражающей верность 78-й статье Конституции Грузии, в которой зафиксирован курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО.



Формальное объединение указанных управлений с другими структурами министерства, по мнению партии, служит прикрытием для целенаправленного устранения конкретных сотрудников.



Партия подчеркивает, что эти действия — часть более широкой тенденции в государственном управлении, где наказание применяется к тем, кто демонстрирует приверженность евроатлантическому курсу страны. В ближайшие дни партия пообещала предоставить дополнительную информацию о происходящем в министерстве.





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