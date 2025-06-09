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Бюро парламента Грузии утвердило составы групп дружбы с рядом стран
09.06.2025 17:19
Решением парламента, были укомплектованы группы дружбы с парламентами всех тех стран, которые были определены парламентом, за исключением трех стран: - Литвы, Латвии и Эстонии.
В законодательном органе заявили, что политическое решение по созданию групп дружбы с парламентами указанных стран принято, однако депутаты отказали войти в них, в связи с чем они и не были укомплектованы.
По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, «это обусловлено недружественной политикой этих трех стран в отношении грузинского народа».
«Я надеюсь, что парламенты Литвы, Латвии и Эстонии вернутся к дружественной политике в отношении грузинского народа. Впоследствии это даст нам возможность укомплектовать соответствующие группы дружбы. Мы приняли политическое решение по созданию групп дружбы с этим странами, однако укомплектовать их не удалось.
До тех пор, пока парламенты этих стран будут вести недружественную политику в отношении грузинского народа, сложно ожидать, что представители, избранные грузинским народом, захотят войти в состав групп дружбы с парламентами стран, недружественно настроенных в отношении грузинского народа.
Поэтому мы призываем парламенты этих стран вернуться к формату дружбы и отказаться от недружественных шагов в отношении грузинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.
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