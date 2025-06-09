Офис связи НАТО: НАТО решительно поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов

09.06.2025 18:15





«Вот уже три десятилетия Грузия твердо следует по пути евроатлантической интеграции, а НАТО последовательно поддерживает реформы и стремления Грузии. Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО», — говорится в заявлении Офиса связи НАТО.



Как отмечается в заявлении, страна принимает активное участие в миссиях и совместных учениях под руководством НАТО, тем самым подтверждая свою готовность вносить вклад в обеспечение общей безопасности.



«Благодаря таким проектам, как Ежегодная национальная программа (ANP) и Существенный пакет мероприятий НАТО-Грузия (SNGP), Грузия продолжает приводить свои структуры обороны и безопасности в соответствие со стандартами НАТО. НАТО решительно поддерживает решения, принятые на саммите в Бухаресте 2008 года и последующих саммитах, чтобы гарантировать членство Грузии в НАТО. Альянс продолжает поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократическое развитие Грузии», — говорится в заявлении.







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