Посол Германии потребовал освобождения немецких организаций от действия FARA

09.06.2025 18:17





О встрече, состоявшейся в Антикоррупционном бюро Грузии, в социальной сети X написал посол Германии Петер Фишер. По словам немецкого дипломата, ему была обещана информация о том, как действие FARA будет распространяться на 13 немецких организаций, действующих в Грузии, которые финансируются из федерального бюджета Германии и являются предметом двустороннего соглашения между Германией и Грузией.



«Мне обещали предоставить информацию о том, как в рамках FARA будут обращаться с 13 немецкими организациями в Грузии, которые финансируются из федерального бюджета Германии, являются предметом двусторонних немецко-грузинских соглашений и имеют важное значение для практической реализации широких, глубоких немецко-грузинских связей. Мы хотели бы, чтобы их освободили.



Мы также обсудили вопрос Европейского союза с Антикоррупционным бюро Грузии. Я напомнил о негативной оценке аналогичного закона об «иностранных агентах» со стороны Венецианской комиссии Совета Европы. Как друг, я предостерегал от иллюзий относительно интеграции в ЕС. Совет Европейского союза в июне 2024 года с сожалением пришел к выводу, что Грузия отклонилась от своего курса», — написал Фишер.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





