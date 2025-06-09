Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Германии потребовал освобождения немецких организаций от действия FARA


09.06.2025   18:17


О встрече, состоявшейся в Антикоррупционном бюро Грузии, в социальной сети X написал посол Германии Петер Фишер. По словам немецкого дипломата, ему была обещана информация о том, как действие FARA будет распространяться на 13 немецких организаций, действующих в Грузии, которые финансируются из федерального бюджета Германии и являются предметом двустороннего соглашения между Германией и Грузией.

«Мне обещали предоставить информацию о том, как в рамках FARA будут обращаться с 13 немецкими организациями в Грузии, которые финансируются из федерального бюджета Германии, являются предметом двусторонних немецко-грузинских соглашений и имеют важное значение для практической реализации широких, глубоких немецко-грузинских связей. Мы хотели бы, чтобы их освободили.

Мы также обсудили вопрос Европейского союза с Антикоррупционным бюро Грузии. Я напомнил о негативной оценке аналогичного закона об «иностранных агентах» со стороны Венецианской комиссии Совета Европы. Как друг, я предостерегал от иллюзий относительно интеграции в ЕС. Совет Европейского союза в июне 2024 года с сожалением пришел к выводу, что Грузия отклонилась от своего курса», — написал Фишер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна