Каха Каладзе проводит встречи в Милане

09.06.2025 18:19





Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом региона Ломбардия Аттилио Фонтана и вице-президентом Рафаэле Каттане в рамках своего визита в итальянский город Милан.

По данным мэрии Тбилиси, стороны обсудили грузино-итальянские отношения, перспективы сотрудничества, текущие и будущие совместные проекты.



Сообщается, что на встрече Каха Каладзе подчеркнул тот факт, что Милан является родным ему городом, где он провел много лет, и выразил желание использовать все ресурсы, которые будут способствовать дальнейшему углублению отношений между Тбилиси и Миланом.



«Как мэр Тбилиси, я готов всячески способствовать углублению отношений. Регион Ломбардия играет важную роль в развитии итальянской экономики. Я хотел бы пригласить вас в Тбилиси вместе с местным бизнес-сектором. Тбилиси и в целом Грузия являются очень благоприятными и интересными странами для ведения бизнеса. Поэтому я думаю, что сотрудничество в этом плане будет очень выгодным для обеих стран», — заявил Каха Каладзе.



Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Каху Каладзе за визит и выразил надежду, что тот вскоре посетит Тбилиси с бизнес-делегацией.



«Мы рады тому, что в городе Милане открылось консульство Грузии, с которым у нас уже есть деловые отношения. Как вы знаете, регион Ломбардия является очень важным регионом не только в Италии, но и во всей Европе, с высоким уровнем экономического, сельскохозяйственного и промышленного развития. Соответственно, мы хотим углубить отношения с Грузией, с Тбилиси», — заявил Аттилио Фонтана.







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