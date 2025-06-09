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Посол Германии: Я как друг предупредил о иллюзии интеграции Грузии в Евросоюз
09.06.2025 19:35
По заявлению посла Германии в Грузии, на встрече, состоявшейся в Антикоррупционном бюро, были рассмотрены закон FARA, процесс интеграции в Евросоюз и ряд других вопросов.
«Меня обещали проинформировать о том, как на основании закона FARA будут обращаться с 13 немецкими организациями, существующими в Грузии – которые финансируются из федерального бюджета Германии, подлежат двухсторонним договорам между Германией и Грузией и необходимы для практического осуществления наших широких и глубоких связей. Мы хотим, чтобы они были освобождены от его действия», - пишет в социальной сети Х посол.
По его словам, речь шла и о Евросоюзе, заключении Венецианской комиссии в связи с законами типа «закона о иноагенте» и ряде других вопросов.
«Мы также рассмотрели Евросоюз. Я вспомнил отрицательное суждение Венецианской комиссии Совета Европы в связи с законами типа «закона о иноагенте». Как друг, я предупредил о иллюзии интеграции Грузии в Евросоюз. С июня 2024 года Совет Евросоюза с сожалением заключил, что Грузия далека от курса», - пишет посол.
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