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Посол Германии: Я как друг предупредил о иллюзии интеграции Грузии в Евросоюз


09.06.2025   19:35


По заявлению посла Германии в Грузии, на встрече, состоявшейся в Антикоррупционном бюро, были рассмотрены закон FARA, процесс интеграции в Евросоюз и ряд других вопросов.

«Меня обещали проинформировать о том, как на основании закона FARA будут обращаться с 13 немецкими организациями, существующими в Грузии – которые финансируются из федерального бюджета Германии, подлежат двухсторонним договорам между Германией и Грузией и необходимы для практического осуществления наших широких и глубоких связей. Мы хотим, чтобы они были освобождены от его действия», - пишет в социальной сети Х посол.

По его словам, речь шла и о Евросоюзе, заключении Венецианской комиссии в связи с законами типа «закона о иноагенте» и ряде других вопросов.

«Мы также рассмотрели Евросоюз. Я вспомнил отрицательное суждение Венецианской комиссии Совета Европы в связи с законами типа «закона о иноагенте». Как друг, я предупредил о иллюзии интеграции Грузии в Евросоюз. С июня 2024 года Совет Евросоюза с сожалением заключил, что Грузия далека от курса», - пишет посол.


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