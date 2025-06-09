«Грузинская мечта» упрощает высылку иностранцев из Грузии

09.06.2025 22:07





По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, на сегодняшнем заседании большинства обсуждалось несколько вопросов, в том числе новая инициатива парламентского большинства относительно законодательного пакета о международной защите.



Как отметил Мдинарадзе на брифинге, в Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок, увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, а также упрощается процедура выдворения иностранцев, незаконно находящихся в стране. Еще одно изменение касается Кодекса об административных правонарушениях. По словам Мдинарадзе, вводится новый вид административного наказания: выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию.



«Мы хотели бы представить вам новую инициативу парламента Грузии, парламентского большинства, законодательный пакет о международной защите, который подразумевает следующее — в Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок, в Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию. Значительно увеличиваются штрафы для тех иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Грузии, и существенно упрощается процедура выдворения иностранцев, незаконно находящихся в стране», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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