Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марко Рубио: Иностранная помощь не является благотворительностью, ее цель — продвижение национальных интересов США


09.06.2025   22:10


Государственный департамент США публикует в социальных сетях цитату госсекретаря Марко Рубио, в которой Рубио говорит: «Иностранная помощь должна быть направлена ​​на наши национальные интересы, и мы должны создать Государственный департамент, который это обеспечит».

Кроме того, Госдепартамент распространил заявление Марко Рубио в форме открытки, в которой Рубио отметил, что «иностранная помощь не является благотворительностью». «Ее цель — продвигать национальные интересы Соединенных Штатов», — заявил Марко Рубио.

Для справки, после инаугурации администрация Дональда Трампа приостановила программы иностранной помощи.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна