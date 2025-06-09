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Марко Рубио: Иностранная помощь не является благотворительностью, ее цель — продвижение национальных интересов США
09.06.2025 22:10
Государственный департамент США публикует в социальных сетях цитату госсекретаря Марко Рубио, в которой Рубио говорит: «Иностранная помощь должна быть направлена на наши национальные интересы, и мы должны создать Государственный департамент, который это обеспечит».
Кроме того, Госдепартамент распространил заявление Марко Рубио в форме открытки, в которой Рубио отметил, что «иностранная помощь не является благотворительностью». «Ее цель — продвигать национальные интересы Соединенных Штатов», — заявил Марко Рубио.
Для справки, после инаугурации администрация Дональда Трампа приостановила программы иностранной помощи.