Марко Рубио: Иностранная помощь не является благотворительностью, ее цель — продвижение национальных интересов США

09.06.2025 22:10





Государственный департамент США публикует в социальных сетях цитату госсекретаря Марко Рубио, в которой Рубио говорит: «Иностранная помощь должна быть направлена ​​на наши национальные интересы, и мы должны создать Государственный департамент, который это обеспечит».



Кроме того, Госдепартамент распространил заявление Марко Рубио в форме открытки, в которой Рубио отметил, что «иностранная помощь не является благотворительностью». «Ее цель — продвигать национальные интересы Соединенных Штатов», — заявил Марко Рубио.



Для справки, после инаугурации администрация Дональда Трампа приостановила программы иностранной помощи.





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