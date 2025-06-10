Агентство окружающей среды: вода в Черном море — в пределах нормы

10.06.2025 09:48





Национальное агентство окружающей среды Грузии заявляет, что показатели воды в Черном море находятся в пределах нормы.



Контроль качества воды проводится в непрерывном режиме — в 12-ти точках ежемесячно. Проверяются гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрации 13 тяжелых металлов, общего содержания нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.



После того, как произведен забор образцов из Черного моря, их проверяют в аккредитованной лаборатории Агентства по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, оснащенную высокоточным аналитическим оборудованием и соответствующую современным стандартам.



За процессом забора образцов на месте наблюдали глава Национального агентства окружающей среды Элене Губианури, глава Минсельхоза АР Аджария Заза Шавадзе и его заместитель Мириан Катамадзе.



«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных Национальным агентством окружающей среды, качество воды в Черном море вдоль всей прибрежной линии Грузии находится в пределах нормы. Агентство осуществляет круглогодичный мониторинг качества воды. Агентство в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии Евросоюза активно продолжает работу над усовершенствованием системы мониторинга», — заявила Элене Губианури.



Результаты лабораторных исследований, проведенных Агентством, публикуются на официальном веб-сайте.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





