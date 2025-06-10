|
|
|
Агентство окружающей среды: вода в Черном море — в пределах нормы
10.06.2025 09:48
Национальное агентство окружающей среды Грузии заявляет, что показатели воды в Черном море находятся в пределах нормы.
Контроль качества воды проводится в непрерывном режиме — в 12-ти точках ежемесячно. Проверяются гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрации 13 тяжелых металлов, общего содержания нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.
После того, как произведен забор образцов из Черного моря, их проверяют в аккредитованной лаборатории Агентства по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, оснащенную высокоточным аналитическим оборудованием и соответствующую современным стандартам.
За процессом забора образцов на месте наблюдали глава Национального агентства окружающей среды Элене Губианури, глава Минсельхоза АР Аджария Заза Шавадзе и его заместитель Мириан Катамадзе.
«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных Национальным агентством окружающей среды, качество воды в Черном море вдоль всей прибрежной линии Грузии находится в пределах нормы. Агентство осуществляет круглогодичный мониторинг качества воды. Агентство в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии Евросоюза активно продолжает работу над усовершенствованием системы мониторинга», — заявила Элене Губианури.
Результаты лабораторных исследований, проведенных Агентством, публикуются на официальном веб-сайте.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна