В МВД осуществлены кадровые изменения

10.06.2025 09:58





В Министерстве внутренних дел Грузии осуществлены кадровые изменения. В частности, по данным ведомства, директор Центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе назначен на должность главы ЮЛПП Департамент охранной полиции;



Директором Центрального департамента криминальной полиции назначен заместитель директора того же департамента Давид Кикнадзе;



На должность директора Департамента полиции Тбилиси назначен Важа Сирадзе;



Заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Леван Майсурадзе назначен директором Департамента патрульной полиции;



Директор Департамента полиции Тбилиси Лаша Гогниашвили назначен директором Департамента полиции Кахети;



Директор Департамента полиции Кахети Теймураз Каландадзе назначен директором Департамента полиции Мцхета-Мтианети;



Директором Департамента полиции Квемо Картли назначен Леван Квициани;



Директор Департамента полиции Квемо Картли Гурам Нацвлишвили назначен директором Департамента полиции Самцхе-Джавахети;



Директор Департамента полиции Самцхе-Джавахети Рамаз Татарашвили назначен директором Департамента полиции Имерети;



Директор Департамента полиции Имерети Заза Цхакая назначен директором Департамента полиции Гурии;



Директором Департамента полиции Шида Картли назначен заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Кахабер Мурадашвили.



«Текущие кадровые изменения в МВД служат еще большему укреплению и развитию системы», — говорится в информации, распространенной МВД.





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