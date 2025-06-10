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В МВД осуществлены кадровые изменения
10.06.2025 09:58
В Министерстве внутренних дел Грузии осуществлены кадровые изменения. В частности, по данным ведомства, директор Центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе назначен на должность главы ЮЛПП Департамент охранной полиции;
Директором Центрального департамента криминальной полиции назначен заместитель директора того же департамента Давид Кикнадзе;
На должность директора Департамента полиции Тбилиси назначен Важа Сирадзе;
Заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Леван Майсурадзе назначен директором Департамента патрульной полиции;
Директор Департамента полиции Тбилиси Лаша Гогниашвили назначен директором Департамента полиции Кахети;
Директор Департамента полиции Кахети Теймураз Каландадзе назначен директором Департамента полиции Мцхета-Мтианети;
Директором Департамента полиции Квемо Картли назначен Леван Квициани;
Директор Департамента полиции Квемо Картли Гурам Нацвлишвили назначен директором Департамента полиции Самцхе-Джавахети;
Директор Департамента полиции Самцхе-Джавахети Рамаз Татарашвили назначен директором Департамента полиции Имерети;
Директор Департамента полиции Имерети Заза Цхакая назначен директором Департамента полиции Гурии;
Директором Департамента полиции Шида Картли назначен заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Кахабер Мурадашвили.
«Текущие кадровые изменения в МВД служат еще большему укреплению и развитию системы», — говорится в информации, распространенной МВД.
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