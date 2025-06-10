В Грузии готовится новый регулирующий закон о домашних животных

10.06.2025 10:40





В Грузии готовится новый регулирующий закон о домашних животных, цель которого — предотвратить увеличение количества бездомных собак.



Кроме того, планируется, что:

— владельцы собак будут обязаны обеспечивать их идентификацию — через чипирование.

— оставление животного на улице будет наказываться крупным административным штрафом.

— будет запущена государственная программа, включающая регистрацию животных в базах данных и меры по контролю их размножения.

— будет внедрена электронная система отслеживания владельцев животных.



Обо всех нововведениях сообщил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе:



"По всей Грузии количество бездомных собак колеблется от 300 000 до 350 000. Мы запускаем государственную программу по внесению этих животных в соответствующие базы и выполнению процедур, которые будут способствовать предотвращению их бесконтрольного размножения. В этом направлении также будет внедрена электронная система, и мы примем регулирующий закон, который упростит возможность установить владельца собаки".



Мы стараемся создать такой закон, который исключит возможность безнаказанно оставлять животное на улице. Каждый человек будет обязан обеспечить возможность отслеживания своего питомца — так называемое чипирование или нанесение специальной метки, чтобы можно было идентифицировать животное, оставленное на улице. А за оставление собаки без присмотра будет предусмотрен высокий административный штраф», — заявил Мдинарадзе.





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