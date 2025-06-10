Администрация Трампа передала агреман новому послу Грузии в США

10.06.2025 10:45





Администрация Дональда Трампа передала представленному новому послу Грузии в США Тамар Талиашвили агреман, сообщает Rustavi 2.



Агреман — это согласие правительства одного государства принять в своей стране дипломатического представителя другого государства.



Сообщается, что Тамар Талиашвили получила агреман от администрации Трампа в тот день, когда экс-посол США в Грузии Робин Данниган подала в отставку.



Тамар Талиашвили была членом горсовета (Сакребуло) Тбилиси и председателем комиссии по образованию и культуре Тбилисского городского совета.



С 2017 года — вице-президент Национальной ассоциации местных властей Грузии.



С 2018 года — вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.



2020-2022 годы — депутат парламента Грузии 10-го созыва, избирательный блок «Грузинская мечта-Демократическая Грузия».



В октябре 2022 года была назначена постоянным представителем Грузии при Совете Европы.



Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил. Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.



В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».





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