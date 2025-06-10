Комиссия по коммуникациям сможет запрашивать конфиденциальную информацию о вещателях

10.06.2025 10:47





Парламентский комитет "Грузинской мечты" по юридическим вопросам рассмотрел в l чтении и поддержал поправки, принятие которых позволит Комиссии по коммуникациям запрашивать конфиденциальную информацию о вещателях напрямую из банков — через суд.



Изменения вносятся в четыре различных закона, и соответствующий законодательный пакет будет рассмотрен на пленарной сессии на текущей неделе, сообщает bpn.ge:



— Комиссия сможет обращаться в суд, чтобы получить данные от банков и микробанков о финансировании вещателей.

— Это станет возможным, если вещатель сам откажется предоставить информацию.



Напомним, что обновленный "Грузинской мечтой" закон о вещании, запрещает:

Финансирование вещателей со стороны административных органов, политических партий, чиновников и иностранных субъектов (включая имущество).



Нарушение этих правил влечёт санкции: предупреждение, штраф, приостановка авторизации.



Только после принятия поправок в закон, запрещающих иностранное финансирование вещателей, "Грузинская мечта" поняла, что у Комиссии по коммуникациям нет законных инструментов, чтобы реально контролировать выполнение этих правил. Поэтому снова нужны поправки.



"Грузинская мечта" утверждает, что их цель — защитить вещательные организации и общество от давления извне.





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