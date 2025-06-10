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Правительство представило на должность посла Грузии в США кандидатуру Тамар Талиашвили


10.06.2025   11:12


Правительство Грузии представило Михаилу Кавелашвили для назначения на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки кандидатуру Тамар Талиашвили. Об этом говорится в распоряжнии правительства.

Согласно документу, Тамар Талиашвили должна занять должность Чрезвычайного и Полномочного посла в СШАс 10 июля .

«В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии и статьей 5 закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» кандидатура Тамар Талиашвили представляется президенту Грузии для назначения на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США с 10 июля 2025 года», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, еще одним распоряжением, датированным 9 июня, Ираклий Кобахидзе обращается к Михаилу Кавелашвили с предложением касательно освобождения Тамар Талиашвили от должности постоянного представителя Грузии в Совете Европы с 10 июля.


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