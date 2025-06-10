Пресс-спикер Еврокомиссии об упразднении Информационного центра НАТО и ЕС

10.06.2025 12:05





Информационный центр НАТО и ЕС являлся полезным инструментом для информирования общества об интеграции в ЕС и НАТО — это действия и шаги в неверном направлении, - об этом заявила пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, отвечая на вопрос «Интерпрессньюс», как Евросоюз оценивает решение об упразднении Информационного центра НАТО и ЕС в Грузии.



По ее словам, закрытие центра совпадает с другими мерами, принятыми властями Грузии для ограничения отношений с ЕС.



«Мы наблюдаем за намерением властей Грузии закрыть Информационный центр НАТО и ЕС и передать функции центра Министерству иностранных дел. В прошлом центр служил полезным инструментом для информирования общества об интеграции в ЕС и НАТО.



Мы также отмечаем, что объявленное закрытие [центра] совпадает с другими мерами, принятыми властями Грузии для ограничения отношений с ЕС, включая текущую реорганизацию Министерства иностранных дел и распространившуюся информацию об увольнении многих его сотрудников.



Это действия и шаги в неправильном направлении. ЕС продолжит применять меры - сокращение политических контактов, прекращение прямой помощи властям Грузии, приостановку безвизовых поездок для имеющих дипломатические и служебные паспорта грузинских дипломатов, должностных лиц и членов их семей - и поддержку гражданского общества», - заявила она.





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