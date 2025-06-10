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Давид Сонгулашвили принял участие в конференции ООН в Ницце


10.06.2025   12:06


Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили принял участие в конференции ООН, проходящей во Французской Республике, в городе Ницца. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.

Конференцию открыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно информации ведомства, к участникам конференции обратились президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В конференции приняли участие лидеры более 100 стран, министры охраны окружающей среды и другие высокопоставленные лица.

«Участие лидеров и высокопоставленных представителей более 100 государств в высокоуровневой конференции ООН подчеркивает тот факт, что вопросы сокращения морского загрязнения, восстановления морских экосистем и защиты биоразнообразия находятся в центре внимания мирового сообщества. Особый акцент был сделан на воздействие изменения климата на морскую среду. Было отмечено, что для преодоления существующих вызовов необходимо единое видение и совместные действия для внедрения механизмов защиты и устойчивого использования морских ресурсов», — заявил Сонгулашвили.


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