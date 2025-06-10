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Папуашвили: Тамар Талиашвили получила агреман от администрации президента США


10.06.2025   12:06


«Поздравляю Тамар Талиашвили с назначением послом Грузии в США. Важно, что она получила агреман от администрации президента США», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, это вселяет надежду на перезагрузку отношений.

«Прежде всего, хочу поздравить Тамар Талиашвили с назначением послом Грузии в Соединённых Штатах Америки. Вы помните, она была нашей коллегой в парламенте и успешно работала там. До этого она активно действовала в городском собрании, а затем — в Совете Европы. Важно, что она получила агреман от администрации президента США. Конечно, для нас важно, чтобы Грузия была представлена в США послом. Это даёт нам надежду на оптимизм, что перезагрузка отношений возможна. Мы остаёмся верны предложению, о котором давно говорим, — о желании настоящего стратегического партнёрства с США, основанного на национальных интересах обеих стран. Таким образом, Тамар Талиашвили как посол — наилучшая кандидатура для этого. Я рад, что она будет представлять Грузию в Соединённых Штатах Америки», — заявил Папуашвили.


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