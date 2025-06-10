Вольский: Форма наших отношений с НАТО важна для нас, мы никогда от нее не отказывались

10.06.2025 13:58





«Вчерашнее заявление указывает на позитивное отношение стран — членов НАТО. У Альянса есть свои стратегические интересы, и на сегодняшний день эти интересы в значительной степени выражаются в военном противостоянии, которое происходит не только в Европе, но и на Ближнем Востоке», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По словам Вольского, важно, чтобы каждый шаг способствовал обеспечению безопасности и стабильности Грузии и не стал красной тряпкой, провоцирующей агрессивные действия со стороны России.



«Для нас отношения с НАТО имеют особое значение, и мы неоднократно доказывали, что обладаем, возможно, даже большими ресурсами, чем некоторые страны-члены, чтобы вместе заботиться о международной безопасности. Членство в НАТО важно для безопасности Грузии, но рассматривать этот вопрос однозначно не так просто. Тем не менее, мы надеемся, что в будущем крупные державы договорятся по определённым принципам, касающимся глобальной безопасности. Для нас важна форма взаимодействия с НАТО, от которой мы никогда не отказывались. Мы не меняем внешнеполитический курс, закреплённый в нашей Конституции», — отметил Вольский.



Офис связи НАТО распространил заявление, в котором говорится: «НАТО твёрдо поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов о том, что Грузия станет членом Альянса».





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