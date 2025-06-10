Бочоришвили: 4 июня мы получили агреман от США, что даёт возможность в кратчайшие сроки направить посла в Вашингтон для начала работы

10.06.2025 13:58





«Завершён процесс, связанный с назначением Тамар Талиашвили. 4 июня мы получили агреман от США, что даёт возможность в кратчайшие сроки направить посла в Вашингтон для начала работы», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам Бочоришвили, это хороший момент для грузино-американских отношений.



«Назначение и направление посла в страну — очень важный момент в отношениях между двумя государствами. Завершился процесс, связанный с назначением Тамар Талиашвили. 4 июня мы окончательно получили агреман от США, что позволяет нам в кратчайшие сроки направить посла в Вашингтон, где она приступит к работе над важными вопросами, касающимися отношений между Грузией и США. Конечно же, это очень важно. Получение агремана со стороны США — радостная новость для нас, поскольку представленная нами кандидатура оказалась приемлемой и была подтверждена. Безусловно, это ещё один хороший момент, чтобы взглянуть на отношения между США и Грузией с новой страницы, с новым взглядом», — заявила Мака Бочоришвили.



Также, как отметила Бочоришвили, она уверена, что Тамар Талиашвили будет очень успешным послом.



«Тамар Талиашвили — отличный профессионал, опытный дипломат и человек, пользующийся высоким доверием как с моей стороны, так и со стороны правительства Грузии. Это крайне важно, когда посол представляет страну в другом государстве — в данном случае, в США. Я уверена, что она будет очень успешным послом и сыграет важную роль в оздоровлении отношений между США и Грузией», — отметила Мака Бочоришвили.





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